BP: Zurück auf der Erfolgsspur!

Liebe Leser,

BP ist im vergangenen Jahr trotz eines Umsatzrückgangs in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Ohne einen Sonderaufwand von 7,13 Mrd $ vor Steuern im Zusammenhang mit der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko vor 7 Jahren hätte der Konzern deutlich besser abgeschnitten. Der Verlust zu Wiederbeschaffungskosten sank von 5,16 auf 1 Mrd $. Im 2. Halbjahr schrieb BP aber schon wieder einen Gewinn von 1,73 Mrd $. Im Upstream-Geschäft hat der Konzern dank des gestiegenen Ölpreises operativ 574 Mio $ verdient.

BP wird im Golf von Mexiko wieder auf Ölsuche gehen

Das Raffinerie-Ergebnis sank dagegen um 27% auf 5,16 Mrd $. Die tägliche Öl- und Gasförderung lag mit 2,2 Mio Barrel nahezu auf Vorjahresniveau. BP erwartet weiter steigende Ölpreise und wird in diesem Jahr die Investitionen in die Förderung auf 16 bis 17 Mrd $ erhöhen. Zuletzt hat sich der Konzern an bestehenden Projekten in Mauretanien, Senegal, Abu Dhabi und Ägypten beteiligt und startet neue Projekte in Aserbeidschan und im Oman.

Auch im Golf von Mexiko wird BP wieder auf Ölsuche gehen. Alle diese Projekte werden aber erst ab 2020 Wachstumsbeiträge liefern. Zudem braucht der Konzern einen Ölpreis von 60 $ pro Barrel, um die Investitionen und auch die Dividenden aus eigener Kraft stemmen zu können. Bisher war von 50 bis 55 $ die Rede. BP wird daher noch stärker an der Kostenschraube drehen müssen.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.