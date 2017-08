BP: Trotz Kursturbulenzen – das operative Geschäft ist solide!

Lieber Leser,

am 1. August hat BP die Quartalsergebnisse vorgelegt. Obwohl man eher verhaltene Ergebnisse erwartet hatte, konnte das Unternehmen die Schätzungen der Analysten übertreffen. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,21 US-Dollar und lag damit über der Schätzung der Analysten von 0,18 US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag allerdings unter dem des Vorjahres. Hingegen stieg das EBIT an. Auch die großen Peers wie Chevron, ExxonMobil und Royal Dutch Shell verzeichneten größtenteils solide Ergebnisse. Im Kontext betrachtet erzielte BP im ersten halben Jahr 2017 einen Anstieg beim EBIT von 113 % auf 4,87 Mrd. US-Dollar. Maßgeblich bei dieser Entwicklung war vor allem das Upstream-Geschäft sowie die Beteiligung an Rosneft.

Downstream-Geschäft schwächelt

Im Upstream-Geschäft hatte BP per Q2 2017 einen rasanten Anstieg beim EBIT gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Es wurden 710 Mio. US-Dollar nach nur 29 Mio. US-Dollar im Vorjahr erzielt. Der Durchschnittspreis für Öl lag in dem betrachteten Zeitraum bei 50 US-Dollar je Fass. Im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor lag der Durchschnittspreis bei 46 US-Dollar je Fass. Aus der Beteiligung an Rosneft, an dem BP einen Anteil von 19,8 % hält, konnte der Umsatz um 13,4 % auf 279 Mio. US-Dollar gesteigert werden. Einziges Manko war weiterhin das Downstream-Geschäft. Hier fiel das EBIT im Vergleich zum Vorjahr um 7 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.