BP: Der Stand der Dinge!

die BP-Aktie wies in diesem Jahr eine Aufwertung von lediglich 9,73 % auf. Allerdings fiel die Aktie ab Beginn des Jahres bis März deutlich zurück. Ab dem Tief im März gemessen wertete die Aktie hingegen um fast 26 % innerhalb des Jahres auf. Seit dem 2016er Tief bei 27 US-Dollar je Aktie wurde ein Zugewinn von 54,37 % erzielt. Das macht die Abhängigkeit der Aktie vom Ölpreis nochmals deutlich. Anders als einige der Peers fährt BP auch im Angesicht eines stark gefallenen Ölpreises eine etwas andere Strategie. Das Unternehmen investiert in neue Projekte und will so die Produktion in naher Zukunft ausweiten. Die neuen Projekte sollen dafür sorgen, dass BP bis 2020 in etwa 800.000 Barrel pro Tag mehr an Öl-Äquivalenten fördern wird als aktuell.

Upstream-Geschäft dürfte die Ergebnisse positiv beeinflussen

In 2017 alleine hat BP sieben globale Projekte gestartet und einige davon liegen in der Entwicklung über dem eigentlichen Zeitplan und unter Budget:

Trinidad Onshore Compression West Nile Delta Quad 204 Persephone Juniper Kahazzan Phase 1 Zhor

Da das Unternehmen sich sichtlich auf das Upstream-Geschäft fokussiert, wird ein großer Teil der Umsätze in diesem Segment von der Entwicklung beim Ölpreis abhängen. Es wird geschätzt, dass ein Anstieg im Brent-Preis um einen US-Dollar pro Fass ca. 340 Mio. US-Dollar zum operativen Ergebnis beisteuert. Per Q3 2017 lag der durchschnittliche Ölpreis bei 52 US-Dollar. Im vierten liegt er bereits bei 60 Dollar, während er im vierten Quartal 2016 noch bei 49 US-Dollar lag. Die Produktion soll per Q4 2017 aufgrund der gestarteten Projekte ebenfalls steigen. Im dritten Quartal produzierte BP 2,5 Mio. Barrel pro Tag.

Downstream-Geschäft dürfte auf Jahresbasis deutlichen Zuwachs erzielen

Das Downstream-Geschäft von BP hängt von den Margen im Verkauf von Raffinerieprodukten ab. Hier beeinflussen allerdings regionale Gegebenheiten die Margen, je nachdem, wo sich die einzelnen Raffinerien des Unternehmens befinden. Um eine Art Indikator zu haben, berechnet BP die Refining Marker Margin (RMM), die alle Preisunterschiede gewichtet berücksichtigt.

Laut den Angaben des Unternehmens, dürfte eine Veränderung der RMM um einen US-Dollar ebenfalls das operative Ergebnis um 500 Mio. US-Dollar verändern. Per Q3 2017 lag die RMM bei 16,3 US-Dollar pro Barrel. Aktuell ist die RMM damit auf Quartalsbasis auf 15,6 US-Dollar rückgängig. Gegenüber dem vierten Quartal 2016 ergibt die RMM dennoch ein gutes Plus von insgesamt 4 US-Dollar.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.