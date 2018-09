BP Prudhoe Bay Royalty: Was jetzt zu tun ist!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie BP Prudhoe Bay Royalty, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 19.09.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 32,8 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir BP Prudhoe Bay Royalty einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob BP Prudhoe Bay Royalty jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für BP Prudhoe Bay Royalty beträgt bezogen auf das Kursniveau 17,57 Prozent und liegt mit 2,35 Prozent unter dem Mittelwert (19,92) für diese Aktie. BP Prudhoe Bay Royalty bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von BP Prudhoe Bay Royalty für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält BP Prudhoe Bay Royalty für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist BP Prudhoe Bay Royalty insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 86,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt BP Prudhoe Bay Royalty damit 39,2 Prozent über dem Durchschnitt (47,76 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Oil, Gas & Coal" beträgt 47,76 Prozent. BP Prudhoe Bay Royalty liegt aktuell 39,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".