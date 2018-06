BP Prudhoe Bay Royalty: Aktienanalyse vom 28.06.2018

Der BP Prudhoe Bay Royalty-Schlusskurs wurde am 26.06.2018 an der Heimatbörse New York mit 29,05 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Die Aussichten für BP Prudhoe Bay Royalty haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber BP Prudhoe Bay Royalty. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält BP Prudhoe Bay Royalty daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält BP Prudhoe Bay Royalty von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Die Aktie von BP Prudhoe Bay Royalty gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 7,57 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Oil, Gas & Coal", der 49,91 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: BP Prudhoe Bay Royalty erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 68,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 2,3 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +66,01 Prozent im Branchenvergleich für BP Prudhoe Bay Royalty bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,3 Prozent im letzten Jahr. BP Prudhoe Bay Royalty lag 66,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.