Bochum (ots) -Unternehmen honoriert gesellschaftliches EngagementGemeinnütziger Einsatz zahlt sich buchstäblich aus: Mitarbeitervon BP in Deutschland haben durch ihr persönliches, sozialesEngagement im vergangenen Jahr die Rekordsumme von über 1,1 MillionenEuro in Verbindung mit dem BP Spendenprogramm "Matching Fund"erzielt. Egal, ob durch freiwilligen Einsatz, zum BeispielMalerarbeiten an einer Schule, ein Ehrenamt in einem Verein oder einefinanzielle Spende - das Geld kommt gemeinnützigen Organisationen wiebeispielsweise der Freiwilligen Feuerwehr, Vereinen oder sozialenProjekten deutschlandweit zugute.Das Spendenprogramm der BP (Matching Fund) verstärkt das sozialeEngagement von BP Mitarbeitern. Das Besondere: Spenden undfreiwillige Zeiteinsätze werden von BP geldwert verdoppelt. "Wirhaben als Arbeitgeber mit langer Historie an vielen Standorten inDeutschland durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine engeVerbundenheit vor Ort. Es begeistert mich zu sehen, wie sehr sichunsere Belegschaft bürgerschaftlich engagiert", sagt WolfgangLanghoff, Vorstandsvorsitzender der BP Europa SE. Seit Auflegung desProgramms 2004 in Deutschland wurden gemeinnützige Organisationen mitfast elf Millionen Euro unterstützt, ausgelöst durch das persönlicheEngagement der BP MitarbeiterStarkes gemeinschaftliches EngagementBesonders rund um die Raffinerien in Gelsenkirchen und Lingensowie am Verwaltungsstandort Bochum sind viele Mitarbeiter sozialaktiv. Und das insbesondere nach der Arbeit über gemeinsame Aktionenin ihrer Freizeit. Seit 2005 modernisieren beispielsweiseAuszubildende jedes Jahr in ihrer Freizeit eine soziale Einrichtungin und rund um Bochum. Ein weiteres Beispiel ist die BP Charity Tour.Bereits sieben Mal organisierten BP Mitarbeiter eine sportlicheRadtour und sammelten von Unterstützern jeweils einen fünfstelligenBetrag, der gemeinnützigen Einrichtungen zugutekam. Der "MatchingFund" steht allen Mitarbeitern der BP zur Verfügung. Die Spenden füreine gemeinnützige Organisation werden durch BP verdoppelt. Ist einMitarbeiter in seiner Freizeit bürgerschaftlich engagiert, so wirdsein Einsatz mit einem festgelegten Stundensatz vergütet und an denVerein oder an die gemeinnützige Organisation gespendet, für die ertätig ist. Dabei sind mindestens 25 Stunden im Jahr zu leisten.Wirken mehrere Mitarbeiter in der gleichen gemeinnützigenOrganisation mit, können diese zusammen das Geld spenden. DerHöchstbetrag pro Jahr liegt bei 3.650 Euro.Information für Redaktionen:Weitere Informationen zum Thema Matching Fund finden Sie auch imInternet unter: http://ots.de/Mx6IzEPressekontakt:BP Europa SE/ Unternehmenskommunikation DeutschlandMarc SchulteTel: +49 (0) 234 4366 3860www.bp-presse.deOriginal-Content von: BP Europa SE, übermittelt durch news aktuell