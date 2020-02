BP Midstream: Was ist jetzt angebracht?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie BP Midstream, die im Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.02.2020, 21:59 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 13.96 USD.

Unser Analystenteam hat BP Midstream auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 9,77 Prozent und liegt damit 4,51 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 5,26). Die BP Midstream-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die BP Midstream-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu BP Midstream vor. Alles in allem erhält BP Midstream eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Die Aktie von BP Midstream gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,8 insgesamt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 399,64 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".