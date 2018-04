BP Management: Da kommt was Großes auf uns zu

Wer lange Zeit in BP (WKN:850517) investiert hat, ist wahrscheinlich nicht allzu beeindruckt von der Kursentwicklung. Auf der Basis der Gesamtrendite hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren nur 11 % zugelegt, was das schlechteste Ergebnis unter den integrierten Öl-Majors in diesem Zeitraum darstellt. Einige der Ursachen der Underperformance betrafen nur das Unternehmen – nämlich die Deepwater-Horizon-Katastrophe – während ein Teil davon mit der Entwicklung der Ölindustrie zu tun hatte.

Basierend auf der jüngsten Telefonkonferenz und Präsentation des Managements glaubt BP jedoch, dass dies nun der Vergangenheit angehört. Wenn das Ergebnis des vergangenen Jahres ein Indiz dafür war, sollten die nächsten Jahre von BP viel, viel besser sein als das vergangene Jahrzehnt. Hier sind ein paar Zitate aus der jüngsten Investorenpräsentation des Unternehmens, um dir eine Vorstellung von BPs Plan für die Zukunft zu geben und wie sich das im Laufe der Zeit auf die Aktie auswirken könnte.

2017 war ein verdammt gutes Jahr

Seit 2010 und der „Deepwater Horizon“-Katastrophe gab es nicht viel zu feiern. Gerade als es anfing, besser auszusehen, stürzten die Ölpreise ab und ließen BP nichts als eine Reihe von Quartalsverlusten. Während dieser Zeit hat das Management jedoch darauf geachtet, unrentable Vermögenswerte abzubauen, die Betriebskosten zu senken und neue Produktionsstätten aus großen Projekten in Betrieb zu nehmen.

Nun, diese Bemühungen zahlen sich endlich aus: Das Unternehmen hat kürzlich gute Nachrichten und ehrgeizige Pläne für die Zukunft bekannt gegeben. Dies war die erste Chance für CEO Bob Dudley seit der Übernahme der Führung bei BP (2010), gute Nachrichten zu überbringen. Während der Präsentation betonte er sowohl die Erfolge im Jahr 2017 als auch die Fortschritte bei den strategischen Zielen bis 2020:

„Diese Projekte sowie die Produktionserhöhung von sechs Start-ups im Jahr 2016 haben dazu beigetragen, dass die gemeldete Produktion von BP im Vergleich zum Vorjahr um 10 % gestiegen ist. Es ist viele Jahre her, seit wir das gesehen haben. Wir sind mit unseren Plänen für 800.000 Barrel neuer Großprojekte bis 2020 auf Kurs und wir haben unser Portfolio gestärkt und damit Wachstum für die Zukunft geschaffen.

Wir hatten unser erfolgreichstes Explorationsjahr seit 2004 mit rund 1 Milliarde Barrel Öläquivalenten im vergangenen Jahr. Auch hatten wir die beste Ersatzrate seit über einem Jahrzehnt, geschätzt auf 143 %, und wir haben drei neue Projekte in Trinidad, Indien und im Golf von Mexiko genehmigt.

Auch im Downstream haben wir ein starkes Wachstum verzeichnet, das war eines unserer ertragsstärksten Jahre in unserer Geschichte, in dem unsere Marketing- und Produktionssegmente zusammen rund 1 Milliarde US-Dollar an Ergebnisverbesserungen erzielten.“



BP hat in den letzten Jahren bei der Generierung von Renditen und überschüssigem Cashflow Wünsche offen gelassen und andere haben ihre eigenen ehrgeizigen Pläne zur Verbesserung des Cashflows und der Renditen. Daher wird es für BP in den nächsten Jahren schwierig sein, einen Plan zusammenzustellen, der das Unternehmen überzeugender aussehen lässt als andere Unternehmen, aber der Plan sieht nicht schlecht aus.

Kostenkontrolle bedeutet Aktionärsrendite

Diese Steigerung in der Produktion und den nachgelagerten Bereichen bedeutet jedoch nicht viel, wenn die Kosten pro Fass außer Kontrolle geraten sind. Aber CFO Brian Gilvary bemerkte, dass die meisten dieser neuen Projekte wesentlich geringere Break-even-Kosten haben werden und es dem Unternehmen ermöglichen sollten, andere Dinge mit seinem Geld zu tun, um die Rendite der Aktionäre zu steigern:

„Innerhalb eines disziplinierten Kapitalrahmens und bei anhaltendem Wachstum des operativen Cashflows aus dem Upstream- und Downstream-Bereich erwarten wir, dass der organische Break-even für den Konzern im Jahr 2018 bei voller Ausschüttung der Dividende rund 50 US-Dollar pro Barrel betragen wird. Wie wir bereits gesagt haben, wird sich dieser Wert bis 2021 kontinuierlich auf 35 bis 40 US-Dollar pro Barrel verringern.

Auch gehen wir davon aus, dass wir mit dem laufenden Aktienrückkaufsprogramm die Verwässerung im Laufe des Jahres 2018 ausgleichen können. Mit Blick auf die Zukunft wäre es unsere Absicht, eine etwaige Verwässerung durch weitere Rückkäufe im Laufe der Zeit auszugleichen.“



BP war der erste Öl-Riese, der wieder ein Aktienrückkaufsprogramm aufgenommen hat. Vorerst wird das jedoch nur das Scrip-Dividendenprogramm (Ausschüttung von Aktien anstelle einer Bardividende) des Unternehmens ausgleichen. Wenn das Unternehmen seine Break-even-Kosten wirklich bis in den Bereich von 35 bis 40 US-Dollar pro Barrel senken kann – ein unglaublich ehrgeiziges Ziel –, dann wundere dich nicht, wenn das Management sich entscheidet, das Rückkaufprogramm zu erweitern.

Das Problem, das einfach nicht weggeht

Es scheint, dass Gilvary in den letzten Jahren in jedem Quartal einige zusätzliche Kosten für Deepwater Horizon erwähnte, obwohl er eigentlich gesagt hat, dass sich diese Kosten mit der Zeit auflösen würden. Auch in diesem Quartal war das nicht anders, da BP im Zusammenhang mit dem Vergleich einen erheblichen Aufwand zu tragen hatte. Hier sind die Details, die Gilvary hinsichtlich dieser letzten Kosten mitteilte:

„Da das gerichtlich überwachte Vergleichsprogramm von Deepwater Horizon ausläuft, wurde im vierten Quartal eine Nachsteuerbelastung in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit betriebswirtschaftlichen Schadensfällen vorgenommen. Dies wird über einen mehrjährigen Zeitraum ausgezahlt. Wir erwarten jetzt, dass die Zahlungen für Ölunfälle im Golf von Mexiko im Jahr 2018 etwas mehr als 3 Milliarden US-Dollar betragen werden.“

Rund 1,2 Milliarden US-Dollar wurden bereits im ersten Quartal für die geplante Vergleichszahlung ausgegeben, die nun die Zahlungen rund um den ursprünglichen Vergleich abschließt. Im zweiten Quartal werden 550 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit den zivilen Vergleichen gezahlt.

Und mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass die Barzahlungen für Ölunfälle im Jahr 2019 auf rund 2 Milliarden US-Dollar und danach auf rund 1 Milliarde US-Dollar zurückgehen werden.



Der letzte Teil hat es aber in sich. Die Zahlungen zur Begleichung der Kosten für Lecks an die Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen werden sich über einen längeren Zeitraum hinweg jährlich auf 1 Milliarde US-Dollar belaufen. Auch wenn sich die Finanzkennzahlen drastisch verbessern, werden die Kosten für die Abwicklung von Lecks das Ergebnis noch jahrzehntelang belasten.







Wertvolle Schiefervorkommen außerhalb des Perm-Beckens

Wenn es jedoch um Schieferbohrungen in den Vereinigten Staaten geht, wollen die Investoren nur über das Perm-Becken sprechen. Denn es ist bei Weitem das produktivste Schieferbecken und die Produzenten geben viel Geld aus, um ihre Betriebe in der Region zu konsolidieren.

Dieser Goldrausch im Perm übersieht die Tatsache, dass es auch andere Schieferbecken in den USA gibt, und laut Bernard Looney, dem Leiter der Upstream-Bemühungen von BP, hat der Ölkonzern einige unglaublich attraktive Schiefergebiete auf Lager. Looney antwortet auf eine Analystenfrage:

„Im Jahr 2015 hatten wir sehr wenig Fläche in einem Gebiet namens Bossier, oder Haynesville Shale, und wir identifizierten diese Möglichkeit namens SoHa, südlich von Haynesville. In den letzten zwei Jahren haben wir unsere Anbauposition in diesem Bereich vervierfacht, der von unabhängiger Seite als das wahrscheinlich lukrativste Gasvorkommen in den Vereinigten Staaten bewertet wird. Wir sind hier von null auf sechs Bohrstellen gegangen.

Das Bohrprogramm 2017 erzielte eine Rendite von mehr als 40 % bei 3 US-Dollar Henry Hub. Wir haben innerhalb von 18 Monaten einen Zuwachs von null auf etwa 35.000 Barrel pro Tag erzielt und gehen davon aus, dass die Produktion in den nächsten vier bis fünf Jahren auf über 100.000 bis 150.000 Barrel pro Tag ansteigen wird. 400 Bohrstellen wurden identifiziert und wahrscheinlich, Jon, wird mehr als die Hälfte des Kapitals in die unteren 48 Unternehmen gehen, weil es so lukrativ ist.“



Die Zahl, die hier heraussticht, sind die 40 % Rendite bei 3 US-Dollar pro tausend Kubikfuß Gas – Henry Hub ist der Bezugspreis für Erdgas in den USA, ganz wie Brent und West Texas Intermediate die Richtwerte für Rohöl sind. Haynesville Bossier ist eine Schieferformation in der Region Louisiana-Osttexas, die in unmittelbarer Nähe zur Golfküste liegt und sich rasch zu einer Drehscheibe für LNG-Exporte und die petrochemische Produktion mit Erdgas entwickelte.

Das bedeutet, dass BP in der Lage sein sollte, leicht Kunden in der Region zu finden. Wenn es eine Rendite auf Gas in der Größenordnung von 3 US-Dollar erhalten kann, solltest du nicht überrascht sein, wenn BP dort viel mehr Entwicklungskapital investiert.

Ansichten eines Fools

BP beendete das Jahr 2017 auf hohem Niveau und hat sich im Jahr 2018 gut aufgestellt hinsichtlich der Chance, die Produktion mit angemessenen Renditen deutlich zu steigern, zusammen mit einigen nachgelagerten Investitionen, die dazu beitragen sollten, das Portfolio der vertikal integrierten Anlagen zu verbessern.

Erfreulich ist auch, dass das Management entschieden hat, Aktien zurückzukaufen, wenn auch vorerst nur zum Ausgleich der Verwässerung. Hoffentlich ist das der erste Schritt hin zu anderen aktionärsfreundlicheren Maßnahmen wie einer Dividendenerhöhung – was BP seit 2014 nicht mehr getan hat – oder sogar zum Rückkauf von Aktien mit dem Ziel, die Anzahl der Aktien zu reduzieren.

Die einzige Schwachstelle in der Unternehmensgeschichte sind und bleiben die Deepwater-Horizon-Zahlungen, die das Ergebnis des Unternehmens im Vergleich zu seinen Konkurrenten beeinträchtigen. Das ist einer der Gründe, warum die BP-Aktie nur eine Rendite von 5,6 % aufweist.

Dieser Artikel wurde von Tyler Crowe auf Englisch verfasst und am 13.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. besitzt keine der genannten Aktien.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.