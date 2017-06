BP – Korrelation zum Ölpreis zuletzt leicht abgenommen!

Lieber Leser,

die BP-Aktie ist seit April um 5 % gestiegen. Zum Vergleich: Die Shell-Aktie stieg um 4 %, die ExxonMobil-Aktie fiel um 2 % und die Chevron-Aktie fiel um 3 %. Aktien dieses Unternehmen sind sogenannte integrierte Werte, was so viel bedeutet, dass die Geschäftsfelder der Unternehmen nicht nur die Produktion von Öl darstellen, sondern auch zum Teil die Produktion von anderen Rohstoffen als auch die Herstellung von Raffinerieprodukten abdecken. Aktien solcher Unternehmen weisen eine besonders hohe Korrelation zum jeweiligen Preis der zu produzierenden Rohstoffe auf. In diesem Fall Öl oder Gas.

Upstream-Geschäft hängt am Ölpreis

Auch die BP-Aktie verzeichnete in ersten Quartal einen leichten Anstieg innerhalb der längerfristigen Seitwärtsphase, siehe Chart mit adjustierten Kursen in US-Dollar. Ein stabiler Ölpreis sowie über den Erwartungen ausgefallene Quartalszahlen haben die Erholung innerhalb der Konsolidierung unterstützt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie konnte gegenüber dem Vorjahresquartal verdoppelt werden. Hauptsächlich das Upstream-Geschäft und ein über das erste Quartal hinweg stabiler Ölpreis haben dazu beigetragen.

Besonders im Mai konnte sich die Aktie in Anbetracht des anstehenden OPEC-/NOPEC-Deals mit dem Ölpreis weiter erholen. Doch der Ölpreis fällt aktuell wieder und mit ihm die BP-Aktie. Die positive Korrelation der BP-Aktie mit dem Ölpreis betrug im Mai 0,49, was so viel heisst, dass der Ölpreis an ca. 49 % der Veränderung der BP-Aktie beteiligt ist. Bezogen auf einen Zeitraum von einem Jahr beträgt die positive Korrelation mit dem Ölpreis 0,56. Die etwas geringere Korrelation im Mai könnte an den guten Quartalszahlen gelegen haben. Insgesamt bleibt der Wert jedoch weiterhin vom Ölpreis abhängig.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.