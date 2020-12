BP: Kann die Korrektur kurzfristig beendet werden?

Die am 28. Oktober auf einem Tief bei 1,886 Pfund begonnene Aufwärtsbewegung hat die BP-Aktie in den letzten Wochen kräftig ansteigen lassen. Ein erstes Hoch wurde am 25. November auf dem Niveau von 2,788 Pfund ausgebildet. Nach einer kurzen Korrektur griffen die Bullen im Dezember wieder an und trieben den Kurs bis zum 10. Dezember auf ein Hoch bei 2,869 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



