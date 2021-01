BP: Eine wichtige Hürde ist erreicht

Ende Oktober begann die BP-Aktie einen dynamischen Anstieg. Er markierte am 25. November bei 2,788 Pfund ein markantes Hoch. Es konnte am 10. Dezember durch den Anstieg auf 2,869 Pfund zunächst nur leicht überwunden werden. Anschließend ging der Wert in eine Konsolidierung über. Sie erreichte kurz vor Weihnachten den 50-Tagedurchschnitt und prallte auf ihm zunächst zur Oberseite hin ab.

