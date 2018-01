BP, Barclays und Randgold: Aktuelle Trendsignale

Der FTSE 100 notiert aktuell (Stand 08:02 Uhr) mit 7696.55 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im FTSE 100 liegt derzeit bei 175 Prozent (leicht erhöht), die Stimmung ist im Keller! Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

An der Börse wird heute vor allem über drei Aktien heiß diskutiert: BP, Barclays und Randgold, wie eine Stimmungsanalyse der einschlägigen deutschen Online Communities ergab, der insgesamt 160 Nachrichten zugrunde liegen.

Den Auftakt macht heute BP: Die Trendsignal-KI hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus negativ zu BP diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch schlechte Stimmung der Anleger zu Aktie BP ein klares Signal für fallende Kurse; dementsprechend liegt hier ein klares 'Bearish'-Signal vor (Prognose -0.8 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 54.6 Prozent in der Vergangenheit). Für BP liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 200 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 530 GBP nahezu unverändert (0%).

Nun zu Barclays. Für Barclays liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 96 Prozent. Die Echtzeit Trendsignal-KI hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus negativ zu Barclays diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch schlechte Stimmung der Anleger zu Aktie Barclays ein klares Signal für fallende Kurse; dementsprechend liegt hier ein klares 'Bearish'-Signal vor (Prognose -1 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 60.4 Prozent in der Vergangenheit). Die Aktie notiert vorbörslich mit 204.65 GBP nahezu unverändert (+0.07%).

Und schließlich Randgold: Am vergangenen Handelstag wurde im Internet in düsterer Stimmung über Randgold diskutiert, was der Trendsignal-Algorithmus dazu veranlasste, der Aktie ein 'Bearish'-Signal zuzuordnen (erwartete Intraday-Veränderung: -1.2 Prozent, Trefferquote ähnlicher Signale in der Vergangenheit: 56.2 Prozent). Für Randgold liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 85 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 7232 GBP nahezu unverändert (0%).

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Sentiment Investor.