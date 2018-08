BP Aktie: Das ist ein klarer und nachhaltiger Kauf

BP ist auch in diesen Tagen noch sehr stark. Das Unternehmen konnte zum Wochenauftakt am Montag kaum gewinnen. Dennoch bleiben die Vorzeichen für steigende Kurse auch jetzt noch vorhanden, meinen die charttechnischen Analysten. Denn der Wert habe in den vergangenen Wochen seit Ende Mai zwar einen kleinen Seitwärtstrend eingelegt. Dennoch sind die Kurse seit Anfang April mächtig geklettert und haben sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.