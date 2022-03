BP-Aktie: Ein harter Schlag!

In den letzten beiden Wochen ist die BP-Aktie in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Die Aktie des britischen Ölmultis pendelt seitdem zwischen 4,2 und 4,6 Euro auf und ab. Wie wird sich der Kurs der BP-Aktie in den kommenden Wochen entwickeln?

Eine schmerzhafte Trennung…

Angesichts des historisch hohen Ölpreises müsste BP eigentlich beste Voraussetzungen für Kurssteigerungen haben. Doch der aufgrund des russischen Überfalls auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung