BP Aktie: Das grüne Image bröckelt!

BP bemüht sich seit Jahren darum, das eigene Image in der öffentlichen Wahrnehmung aufzubessern. Dazu gibt es allerlei Anstrengungen und Versprechungen rund um den Schutz der Umwelt. Überzeugt von den Ambitionen des Ölkonzerns sind aber längst nicht alle. In ihrem neuen Buch “Die Grüne Lüge” nimmt sich die Autorin Kathrin Hartmann den Konzern zur Brust und unterstellt dabei so einiges. Dem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.