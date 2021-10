BP-Aktie: Der Zeitpunkt um auszusteigen?

Die BP-Aktie hat im laufenden Jahr stark an Wert zugelegt: Seit Januar ist der Titel an der London Stock Exchange um über 42 Prozent gestiegen. Seit einer Woche hat sich bei dem Titel jedoch kaum etwas getan: Der Kurs verbuchte in den vergangenen fünf Tagen in kleines Plus von einem Prozent. Kaum Bewegung gab es auch bislang im Tagesverlauf: Bis 16:15 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BP



mehr >