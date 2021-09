BP-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die BP-Aktie hat in dieser Woche deutliche Aufwärtsimpulse gezeigt und sich erstmals seit einem Monat wieder über die 50-Tage-Linie (EMA50) hinweggesetzt. Am Donnerstag erreichte der Kurs an der Heimatbörse in London ein neues 2-Monats-Hoch bei 313,60 Britischen Pence (GBX). Der Anteilsschein profitiert von einer anziehenden Konjunktur und dem damit verbundenen Nachfrageanstieg sowie von steigenden Ölpreisen. Angesichts eines für 2021 erwarteten KGVs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



