BP Aktie: Verkauf von Assets in der Nordsee!

Bei der BP p.l.c. (kurz „BP“) gab es seit dem Jahreswechsel diverse für Aktionäre durchaus interessante Neuigkeiten. So kündigte das Unternehmen an, sich aus einem Teil des Erdöl-Geschäfts in der Nordsee zurückziehen zu wollen. Es geht da um die zentrale Nordsee und die sogenannte „Andrew area“ mit 69 Beschäftigten in britischen Gewässern. Die Produktion dort soll bei rund 25.000 bis 30.000 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BP



mehr >