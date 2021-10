BP-Aktie: Unverhofft kommt oft!

Die Preissteigerungen beim Öl legten am Donnerstag eine derzeit seltene Pause ein. Sowohl bei WTI als auch bei Brent ging es um rund ein Prozent zurück, was sich prompt auch auf die BP-Aktie auswirkte. Jene gab in einem ganz ähnlichen Rahmen nach.

Sehr eindrucksvoll zeigt sich daran, dass der jüngste Höhenflug an der Börse so ziemlich ausschließlich auf steigende Rohstoffpreise zurückzuführen ist. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung