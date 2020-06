BP Aktie: Starker Abverkauf am Widerstand!

BP Aktie: Oh, es kam zu einem staken Abverkauf an der 4,10 Euro Marke. Dort befindet sich das Aprilhoch und es scheint einen sehr harten Widerstand darzustellen. Aber auch die 100-Tagelinie kommt in diesem Kursbereich nach unten gelaufen. Jetzt ist es wichtig die Unterstützungszone von 3,27 Euro zu verteidigen und den Anteilschein abermals in Richtung der 4,10 Euro zu drücken. Sollte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



