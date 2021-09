BP-Aktie: Schnäppchenjäger aufgepasst!

Im Zuge der Erholung der Weltwirtschaft zeigte sich auch die Aktie des Öl- und Gas-Giganten gestärkt. So legte der Kurs in den letzten 12 Monaten um 18,6 % zu. Allerdings sorgten steigende Inzidenzzahlen und mögliche Restriktionen für eine Stagnation des Aktienkurses in den letzten sechs Monaten. Darüber hinaus wurde der Kurs durch den leichten Rückgang des Ölpreises in vergangenen zwei Monaten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



