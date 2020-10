BP Aktie: Das Kursmassaker geht weiter – trotzdem kaufen?

Bei der BP-Aktie geht die Kursmisere weiter. Das Papier befindet sich bereits seit Anfang Juni auf dem absteigenden Ast und hat in dieser Zeit mehr als 46 Prozent an Wert verloren. Inzwischen haben die Bären den Kurs bis auf 2,29 Euro zurückkommen lassen. Damit wurde sogar das Corona-Crashtief von 2,44 Euro unterschritten. Obwohl sich die Ölpreise in den letzten Wochen wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



