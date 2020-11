BP-Aktie: Jetzt wird das Tafelsilber verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Für die Rohölkonzerne ist das Jahr 2020 bisher wohl zu einer der größten Katastrophen aller Zeiten mutiert. Zwar lief schon zuvor nicht unbedingt alles rund. Die sinkende Nachfrage durch die Corona-Pandemie schickte die Kurse jedoch endgültig in den Keller. Das ging auch an BP nicht spurlos vorbei. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des Unternehmens um fast zwei Drittel an Wert verloren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



