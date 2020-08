BP Aktie: Jetzt erst recht?

Liebe Leser,

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um BP bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Finanztrends Video zu BP



mehr >

Der Stand! Bei BP wird immer wieder der Unterstützungsbereich um 3,27 Euro getestet und es kommt nun darauf an, ob dieser halten wird. Die Entwicklung! Vor dem Hintergrund der Trendindikatoren könnten die Kurse weiter fallen, es kommt nun also darauf an, den Unterstützungsbereich (3,27 Euro) zu verteidigen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!