BP-Aktie: Ist der Spuk bald vorbei?

Am Montag gab es an den Börsen eigentlich nur ein Thema. Das hatte eine derartige Strahlkraft, dass selbst die Ergebnisse der US-Wahlen nahezu vollständig in den Hintergrund rückten. Gerade für BP und andere Ölunternehmen ist der Erfolg von Joe Biden nicht unbedingt eine gute Nachricht. Das interessierte aber nur die wenigsten, denn gute Nachrichten gab es von der Corona-Front. Der Mainzer ...



