BP-Aktie: Goldman Sachs ist positiv gestimmt!

Der Analyst Michele della Vigna von der Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktie des Ölkonzerns BP auf ?Buy? belassen. Die steigende Zahl an Förderprojekten ermögliche den wichtigen europäischen Ölkonzernen das stärkste Volumen- und Cashflow-Wachstum seit 20 Jahren, so der Experte. Die ?Top Picks? in diesem Sektor seien für ihn die Aktien von BP, Eni, Royal Dutch Shell und ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.