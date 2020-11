BP Aktie: Geldsegen voraus?

Es ist ein hochstrebendes Vorhaben: Ab Ende 2022 will ein Konsortium rund um die Konzerne BP und RWE Deutschlands erstes öffentlich zugängliches H2-Netz in Betrieb nehmen und damit Industriefirmen in NRW und Niedersachsen mit grünem Wasserstoff versorgen. Dieser aus Erneuerbaren Energien hergestellte Wasserstoff gilt aktuell als einer der größten Hoffnungsbringer in Sachen Dekarbonisierung.

„GET H2 Nukleus“: BP und Co. bewerben sich um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung