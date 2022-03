BP-Aktie: Da ist kräftig Rückenwind drin!

Auch der britische Ölriese BP will in den nächsten Jahren verstärkt auf Erneuerbare Energien setzen, um die eigene Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Am Mittwoch hat Konzern hierzu nun eine weitere interessante Meldung veröffentlicht.

BP will in Japan neues Offshore-Windprojekt forcieren

Demnach hat BP für ein Windkraftprojekt eine Kooperation mit dem japanischen Investment-Konglomerat Marubeni vereinbart. So wollen die beiden Partner ein Offshore-Windpark vor der Küste Japans ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



