BP Aktie: Bekömmlicher?

Am Dienstag teilte der Energieriese BP mit, über seine Tochter bp ventures in ein Unternemen namens Satelytics investiert zu haben. Das sei ein Software-Unternehmen, das Veränderungen der Umwelt – darunter Methan-Emissionen – in Form von Daten festhalte, so hieß es sinngemäß. Im Originaltext ist von einer „cloud-based geospatial analytics software company“ die Rede. Satelyctics setze dabei auch auf Maschinen-lernen, so BP. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BP



mehr >