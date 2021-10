BP-Aktie: Auf dem Sprung zur nächsten Rallye?

So ging es für die BP Aktie in dieser Woche nur um 0,3 % nach oben. Die erfolgsverwöhnten Investoren waren in den vergangenen Monaten andere Kurszuwächse gewöhnt. Auf Jahressicht legte die BP Aktie um 87 % zu. Allerdings notiert die Aktie weiterhin 50 % unter dem Vorkrisenniveau.

Aufgrund der starken Marktposition von BP im Bereich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung