BP-Aktie: Der Anstieg wird fortgesetzt

In der zweiten Hälfte des August und in der ersten Septemberhälfte kämpften Bullen und Bären bei der BP-Aktie mit Nachdruck um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie. Sie konnte von der BP-Aktie lange Zeit nicht signifikant überwunden werden. Erst zur Monatsmitte gelang es den Bullen, den EMA50 signifikant hinter sich zu lassen und einen neuen Anstieg zu starten. Er wurde auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BP



mehr >