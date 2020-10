BP Aktie: Anleger müssen Geduld haben!

Wie die Konkurrenten Total und Shell will auch BP künftig auf das Öko-Geschäft setzen. Ein Sinneswandel, der durchaus beachtlich daherkommt. So will BP laut dem vor einigen Wochen präsentierten „Energy Outlook“ bis 2030 die Gas- und Ölförderung um 40 Prozent reduzieren und bis 2050 gar klimaneutral wirtschaften.

Das sollen nun bald auch die Kunden in Deutschland zu sehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung