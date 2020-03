BP Aktie: Die Analysten werden vorsichtiger!

Weitere Suchergebnisse zu "Franco-Nevada":

Ein möglicher Ölpreiskrieg sowie die angespannte Lage aufgrund des Coronavirus belasteten die Aktie von BP zuletzt schwer. Am Donnerstag hielt die schlechte Stimmung an den Märkten an und es ging erneut um zehn Prozent abwärts. Diese Entwicklungen sind den Analysten von JPMorgan nicht verborgen geblieben. Das Kursziel für BP wurde jüngst deutlich von 600 auf 475 Pence gesenkt. Die Empfehlung lautet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



