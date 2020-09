BP Aktie: Aktuelles zur Dividende!

Was nützt eine schöne Dividendenrendite, wenn der Kurs einbricht? So lässt sich bei BP argumentieren – schließlich hat die Aktie auf Jahres-Sicht in Euro gerechnet mehr als die Hälfte an Kurswert verloren. Kleiner Trost: Kommenden Freitag (25. September) soll es eine Dividendenzahlung geben. Und zwar sollen dann 4,0433 britische pence je Aktie ausgeschüttet werden. Wer die Dividende erhalten möchte, der muss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BP



mehr >