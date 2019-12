BPI zum GKV-FKG: Neben Antibiotika auch Kinderarzneimittel fördern

Berlin (ots) - Anlässlich der Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestageszum "Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz" (GKV-FKG) sagt BPI Hauptgeschäftsführer Dr.Kai Joachimsen:"Ich begrüße, dass der Gesetzgeber Reserveantibiotika fördern und damit denKampf gegen Resistenzbildungen intensivieren will. Er hat richtigerweiseerkannt, dass wir mit der etablierten Bewertungssystematik aus der FrühenNutzenbewertung hier nicht weiterkommen. Unter bestimmten Bedingungen solldeshalb für Reserveantibiotika automatisch ein Zusatznutzen gelten; dieWirkstoffe sollen im Bewertungsverfahren gesondert behandelt werden. DieserAnreiz im Bereich Antibiotika ist ein erster, wichtiger Schritt in die richtigeRichtung.Darüber hinaus müssen Besonderheiten in der Nutzenbewertung aber auch für andereversorgungsrelevante Arzneimittelgruppen gelten, insbesondere für Arzneimittelmit einer Genehmigung für die pädiatrische Verwendung (PUMA). Diese Innovationenbasieren auf bewährten Wirkstoffen und können deshalb im Rahmen derAMNOG-Systematik nicht adäquat bewertet und erstattet werden. Dabei liegt auchdie Entwicklung kindgerechter Darreichungsformen im öffentlichen Interesse, auchhier bedarf es einer Förderung.Wenn es auf Basis bewährter Wirkstoffe erstmalig Arzneimittel gibt, die Kindernzum Beispiel eine genauere gewichtsbezogene Dosierung ermöglichen oder diebesser zu schlucken sind, dann ist das ein echter Benefit für diePatientengruppe. Wir plädieren deshalb dafür, dass PUMA-Arzneimittel analog zuden Reserveantibiotika automatisch einen Zusatznutzen erhalten."Mit Blick auf die aktuelle Diskussion zum Thema Lieferengpässe sagt Dr.Joachimsen:"Um Lieferengpässe vorzubeugen, müssen wir vor allem die Anbietervielfalt imgenerischen Markt stärken. Dazu ist es unerlässlich, die Rabattverträge neu zugestalten: Es sollte grundsätzlich erst Ausschreibungen geben, wenn vierAnbieter im Markt sind, und wenn die Krankenkasse an mindestens drei AnbieterZuschläge erteilen muss, von denen mindestens einer am Standort Europaproduziert."Pressekontakt:Kontakt: Andreas Aumann (Kommissar. Pressesprecher), Tel. 03027909-123, aaumann@bpi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/21085/4472529OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen IndustrieOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell