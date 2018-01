BPI-Die gute Nachricht: Krätze - Das juckt mich nicht (FOTO)

Berlin (ots) -Krätze - das klingt wie eine Krankheit aus dem Mittelalter. Seitkurzem ist die parasitäre Hautkrankheit jedoch wieder auf demVormarsch, in Bremen gab es 2017 mehr als doppelt so viele Fälle wieim Jahr zuvor. Glücklicherweise gibt es im Gegensatz zur grauenVorzeit längst bessere Therapien als Eigenurin oder Quecksilber."Wer von Krätze-Milben befallen wird, kann heute zuverlässig mitantientzündlichen Medikamenten behandelt werden", so Thomas Brückner,Apotheker beim Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI)."Krätze ist zwar harmlos, kann sich unbehandelt aber über Jahrehalten." Mit diesen fünf Tipps werden Sie die Krankheit schnellwieder los:1. Krätze erkennenTypisch für Krätze ist ein starkes Jucken an besonders warmenKörperstellen mit dünner Hornschicht. Außerdem treten Rötungen,Bläschen und Verkrustungen auf. Suchen Sie bei Verdacht auf einenBefall unbedingt einen Arzt auf.2. Gründlich eincremen (lassen)Meistens wird Krätze mit einer Anti-Milben-Salbe oder -Cremebehandelt, die auf dem ganzen Körper aufgetragen wird. Wenn Sie sichdabei von einer anderen Person helfen lassen, sollte diese unbedingtHandschuhe tragen. In manchen Fällen wird Krätze auch mit Tablettenbehandelt.3. Tue Gutes, bleib einsam ...Je nach Medikament ist man schon nach 12 Stunden bis zu wenigenTagen nicht mehr ansteckend. Bis dahin vermeiden Sie insbesondereintensiven Hautkontakt zu anderen Menschen.4. ... und rede drüber!Bei der ersten Ansteckung dauert es zwei bis fünf Wochen bis dieersten Symptome auftreten. Bis dahin kann man die Milben schon aufweitere Personen übertragen haben. Schützen Sie andere undinformieren sie über die Krankheit, um eine Ausbreitung zu vermeiden.5. Vorsicht bei Kindern und SäuglingenDie Kleinen sollten nur unter strenger ärztliche Kontrollebehandelt werden. So ist etwa von einem warmen Bad direkt vor demEincremen abzuraten, weil durch die warme Haut zu viel Wirkstoffaufgenommen werden kannHINWEIS: Die hier genannten allgemeinen Ratschläge bieten keineGrundlage zur medizinischen Selbstdiagnose oder -behandlung. Siekönnen keinen Arztbesuch ersetzen.(Die Verwendung des Fotos ist unter der QuellenangabeShutterstock/DonyaHHI und in Verbindung mit der Pressemeldunghonorarfrei.)Ihr Ansprechpartner:Andreas Aumann, Tel. 030/27909-123, aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell