BPI fordert das Ende der Zwangsmaßnahmen (FOTO)

Berlin (ots) -- GKV mit 25 Milliarden Euro Reserve und 1,4 Milliarden Überschuss- niedrigster Zuwachs für Arzneimittelausgaben seit zwei Jahren- niedrigster Ausgabenanstieg seit 201225 Milliarden Euro Reserve und mit 3,3 Prozent den geringstenAusgabenzuwachs für die Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV)vermeldet heute das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) alsFinanzergebnis der GKV für das vergangene Jahr "DieseFinanzentwicklung lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Zwangsmaßnahmenwie das Preismoratorium gegen die pharmazeutische Industrie gehörenabgeschafft", so Dr. Martin Zentgraf, Vorstandsvorsitzender desBundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI).Die Krankenkassen horten die Milliarden und entscheiden schonjetzt zu oft mit dem (Versorgungs)Taschenrechner über die Therapieder Menschen. Sie rechnen sich arm und warnen zugleich vorexplodierenden Kosten gerade im Arzneimittelbereich. Nun belegen dieZahlen des BMG, dass die Mehrzahl der Kassen ihre Rücklagen imVergleich zum Vorjahr weiter aufbauen konnten. Insgesamt betrug dieGesamtreserve von Krankenkassen und Gesundheitsfonds zusammen 25Milliarden Euro. Gleichzeitig gab es mit 3,3 Prozent den niedrigstenAusgabenanstieg je Versicherten seit 2012 und mit 3,1 Prozent denniedrigsten Zuwachs bei den Arzneimittelausgaben seit zwei Jahren.Gleichzeitig sichert die pharmazeutische Industrie die gesamteArzneimittelversorgung im ambulanten Sektor für rund 10 Prozent derKassenausgaben. Zentgraf: "Die Logik des Preismoratoriums ist damitad absurdum geführt: Weder ist die finanzielle Stabilität der GKVgefährdet, noch gilt es, hohe Arzneimittelkosten für Krankenkassenund Patienten zu vermeiden. Im Gegenteil: Aufgrund der gutengesamtwirtschaftlichen Lage und bei soliden Kassenrücklagen müssteder Preisstopp schon längst der Vergangenheit angehören. Der imArzneimittelversorgungsstärkungsgesetz diskutierteInflationsausgleich ist bei den Inflationsraten der letzten Jahre fürdie standortgebundenen mittelständische Firmen, die durch dieZwangsmaßnahme massiv unter Druck geraten, bei weitem nichtausreichend." Am Ende, so der BPI-Vorstand, werden die Patientinnenund Patienten die Rechnung bezahlen, weil die Versorgung auf höchstemNiveau so nicht mehr sichergestellt werden kann.Pressekontakt:Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. (030) 27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell