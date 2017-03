BPI fordert Bekenntnis zur Wirtschaftlichkeit des Mischpreises

Berlin (ots) - Auf einen Eilantrag auf vorläufigen Rechtsschutzhin hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg denErstattungspreis für AMNOG-Arzneimittel auf der Basis einerMischkalkulation als rechtswidrig bewertet. "Ein Beschluss, derdirekte Auswirkungen auf die Versorgungsrealität haben könnte unddamit katastrophal wäre für Patienten und Ärzte", urteilt Dr. med.Martin Zentgraf, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes derPharmazeutischen Industrie (BPI). "Der Gesetzgeber muss endlichklarstellen, dass der verhandelte oder durch Schiedsspruchfestgelegte Erstattungsbetrag auch bei Bildung von Mischpreisen überdas gesamte zugelassene Indikationsgebiet wirtschaftlich ist."Der BPI hat ausgerechnet: Rund ein Fünftel aller im AMNOGbewerteten Arzneimittel wären von dem Beschluss desLandessozialgerichts betroffen. Bei diesen Arzneimitteln könnte sichder Arzt bei etwa jedem dritten Patienten nicht mehr sicher in seinerVerordnungsentscheidung sein. Zentgraf: "Damit wäre die ärztlicheTherapiefreiheit und die Möglichkeit, patientenindividuell verordnenzu können, aufgehoben. Erst recht, wenn man bedenkt, dass einMedikament "ohne Zusatznutzen" eben nicht bedeutet, dass es keinenNutzen für die Patienten gibt." Zentgraf verweist damit auf dieTatsache, dass in rund 71 Prozent der Fälle die Beurteilung "ohneZusatznutzen" bedeutet, dass man den Zusatznutzen noch nichtbeurteilen konnte, da die vorgelegten Daten aus Sicht des bewertendenInstituts nicht ausreichend waren und daher gar nicht berücksichtigtwurden.Bereits im Pharmadialog machten die Hersteller klar, dass dasregelhaft systembedingte Fehlen des Zusatznutzens in der frühenNutzenbewertung vor allem bei chronischen Indikationen Marktrückzügezur Folge hat. Im Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz sind dahervom Gesetzgeber wichtige Verbesserungen eingeführt worden: MehrFlexibilität beim Preis der Vergleichstherapie, die Förderung vonPreis-Mengen-Vereinbarungen zwischen GKV Spitzenverband undpharmazeutische Unternehmen.Der BPI appelliert an den Gesetzgeber, sich eindeutig zurWirtschaftlichkeit des Mischpreises zu bekennen und so einenmöglichen Einfluss des Eilverfahrens auf laufende Preisverhandlungenund das Verordnungsverhalten zu verhindern. "Anderenfalls wird inDeutschland den Patienten bald nicht mehr nur jedes fünfte, sondernsehr viel mehr neue Präparaten nicht mehr zur Verfügung stehen",warnt der BPI-Vorsitzende.Pressekontakt:Julia Richter, Tel. 030/27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell