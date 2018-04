BPI darf Impfstoffvereinbarung der AOK-Nordost kritisieren

Berlin (ots) - Die Kritik des Bundesverbandes der PharmazeutischenIndustrie (BPI) an der neuesten Impfstoffvereinbarung zwischen derAOK-Nordost und den Apothekerverbänden ist rechtlich nicht zubeanstanden. Das hat das Landgericht Berlin mit seiner Entscheidungvom 27. März 2018 klargestellt.Der BPI hatte in einer Pressemeldung die Impfstoffvereinbarung derAOK Nordost kritisiert: Die Vertragskonstruktion stelle eineVersorgungssituation her, die in ihrer Wirkung der eines exklusivenRabattvertrages gleichkomme und mithin auch dieselben Risiken beiLieferausfällen berge. Durch die im Rahmen einer komplexenVertragskonstruktion für Grippeimpfstoffe mit mehreren Beteiligtengeschaffene Situation können Apotheker in Berlin, Brandenburg undMecklenburg-Vorpommern im Ergebnis Grippeimpfstoff zu einemPauschalpreis abrechnen, den derzeit nur ein Hersteller anbietet.Hersteller, die zu diesem Preis nicht anbieten, werdendementsprechend ihre Impfstoffvorhaltung reduzieren. KonkreteVerordnungen können nur nach Genehmigung im Einzelfall durch dieKasse abgerechnet werden. Frist für die Grippe-Impfstoffbestellungender Ärzte für die nächste Saison war Mitte März.Die AOK-Nordost hatte den BPI wegen der Pressemeldung abgemahnt.Das Landgericht Berlin hat nun einen Antrag der AOK-Nordost aufErlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. EineUrteils-Begründung liegt noch nicht vor. Dem gegenüber hat dieWettbewerbszentrale ihre nahezu identische Beanstandung nicht auf demangedrohten Gerichtsweg weiter verfolgt.Ihr Ansprechpartner:Julia Richter (Pressesprecherin),Tel. 030/27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell