BPI-Themendienst: Sonnenbrand - Die Haut vergisst nie

Berlin (ots) -Sonne tut gut: Sie hebt die Stimmung, bringt uns zusammen undkurbelt nicht zuletzt die Synthese des lebenswichtigen Vitamin D imKörper an. Trotzdem müssen wir uns vor den Sonnenstrahlen schützen,denn sie können bei regelmäßigem und exzessivem Sonnenbad Hautschädenverursachen und sogar zu Hautkrebs führen.Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl derKrankenhausbehandlungen mit der Diagnose Hautkrebs zwischen 2010 und2015 bundesweit um 17,1 Prozent gestiegen. Knapp ein Viertel allerBehandlungsfälle entfiel demnach auf die gefährlichste Form, den"schwarzen" Hautkrebs. Experten der Deutschen Krebshilfe rechnendamit, dass die Zahl der Neuerkrankungen bis 2050 jährlich um siebenProzent ansteigen wird. Schon jetzt sei Hautkrebs mit 251.000Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Tumorart in Deutschland.Dass immer mehr Hauttumore diagnostiziert werden, liegt nachAnsicht von Experten aber auch daran, dass sich immer mehr Menschengezielt untersuchen lassen. Prävention ist hier aber auch besonderswichtig, denn je früher ein heller oder schwarzer Tumor entdecktwird, desto besser ist die Prognose.Mit unserem Themendienst wollen wir Ihnen mögliche Risikenaufzeigen, denen unsere Haut in der Sonne ausgesetzt ist und Ihnengleichzeitig sagen, was man präventiv und therapeutisch dagegenmachen kann.Wie immer können Sie das Text- und Bildmaterial gerne unterNennung der Quellen kostenlos redaktionell verwenden.Den Themendienst finden Sie anbei oder hier(http://ots.de/O3bfBC).