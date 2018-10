BPI-Themendienst Schlaf: Endlich Ruhe?! - Schlafstörungen (FOTO)

Berlin (ots) -Schlecht geschlafen? Ein paar durchwachte Nächte sind noch keinGrund zur Sorge. Echte Schlafstörungen aber schon: Die Betroffenensind nicht einfach nur müde, sondern oft auch verzweifelt unddepressiv. Und ihr Risiko steigt, nicht nur psychisch, sondern auchkörperlich krank zu werden. Die Chance ist groß, chronischeSchlafprobleme mit Verhaltenstherapien in den Griff zu bekommen. Dochdas klappt nicht immer... Wann psychiatrische oder organischeUrsachen hinter der Schlaflosigkeit stecken, wann Schlafmittel denPatienten helfen können und welche Arzneimittel zwischen Baldrian undBenzodiazepine wirksam gegen Schlafstörungen sind, erfahren Sie imneuen BPI-Themendienst.Schlaf ist lebenswichtigSchlaf ist für Mensch und Tier eine elementare biologischeFunktion. Schlafen ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhauptwach sein können. Ohne Schlaf können wir uns nicht konzentrieren undsind nicht leistungsfähig. "Zudem ist Schlaf wesentlich für dieRegulation unserer Stimmungen, für das Gedächtnis und für vielekörperliche Prozesse wie das Immunsystem und den Stoffwechsel",berichtet Prof. Thomas Pollmächer, Leiter des Zentrums für psychischeGesundheit und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapieam Klinikum Ingolstadt. Schlaf ist sogar lebenswichtig: "AusTierexperimenten wissen wir, dass chronischer Schlafentzug zum Todführt", so der Schlafmediziner.Müdes DeutschlandViele Menschen in Deutschland schlafen schlecht. LautDAK-Gesundheitsreport 2017 haben 80 Prozent der Arbeitnehmer inDeutschland Probleme beim Ein- oder Durchschlafen. Und laut BeurerSchlafatlas 2017 hüpft nur etwa jeder Fünfte morgens "topfit" aus demBett. Etwa sechs bis zehn Prozent der Menschen leiden sogar untereiner behandlungsbedürftigen Schlafstörung. Prof. Hans Günter Weeß,Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am PfalzklinikumKlingenmünster, spricht in seinem gleichnamigen Buch von der"schlaflosen Gesellschaft". Weeß rechnet vor: Menschen mitSchlafstörungen fehlen mindestens doppelt so häufig am Arbeitsplatzwie Schlafgesunde. Ihr Risiko für Übergewicht, Herz-Kreislauf- undStoffwechsel-Erkrankungen sowie für psychische Störungen und Demenzsteigt. Und bereits eine Stunde weniger Schlaf als benötigt, erhöhtdas Unfallrisiko um 30 Prozent.Nicht jedes Schlafproblem macht krank"Jeder Dritte schläft schlecht, ein Viertel zu wenig", so titeltedie Techniker Krankenkasse die Ergebnisse ihrer Schlaf-Studie. Dochnicht jede schlechte Nacht ist eine echte Schlafstörung und nichtimmer ist wenig Schlaf sofort gesundheitsgefährdend. Fakt ist: Jederschläft mal schlecht. Auch mal mehrere Nächte hintereinander. Solange man gut durch den Tag kommt, hat das nichts mit einerSchlafstörung zu tun. "Wenn jemand aufgrund einer akuten Belastung amArbeitsplatz oder im Privatleben für zwei Wochen nicht richtigschlafen kann, ist das nicht krank, sondern normal", betont Prof.Pollmächer. Um als behandlungsbedürftige Schlafstörung diagnostiziertwerden zu können, müssen die Schlafprobleme sich mindestens übereinen Monat hinziehen und in mindestens drei Nächten pro Wocheauftreten. Die Betroffenen sind müde und erschöpft, können sich kaumkonzentrieren und sich schwer zu etwas aufraffen. Sie fühlen sich inihrem beruflichen und sozialen Leben so eingeschränkt, dass sie oftverzweifeln oder depressiv werden. "Neben den Ein- undDurchschlafstörungen ist es ein zentrales Kriterium, dass dieTagesbefindlichkeit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist", soProf. Pollmächer.Den BPI-Themendienst "Schlaf" finden Sie im Anhang.Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen Ihr BPI-PresseteamPressekontakt:Julia Richter, Pressesprecherin, jrichter@bpi.deAndreas Aumann, stellv. Pressesprecher, aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell