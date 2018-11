BPI-Statement zum GSAV-Entwurf

Berlin (ots) - "Mehr Versorgungssicherheit für Patienten - wie mitden Vorschlägen des Bundesgesundheitsministeriums imReferentenentwurf für ein "Gesetz für mehr Sicherheit in derArzneimittelversorgung" (GSAV) beabsichtigt - ist wichtig. Aber auchdie Kassen müssen für ihre eigenen Fehler einstehen", so Dr. MartinZentgraf, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands derPharmazeutischen Industrie e.V. (BPI). Minister Jens Spahn hatte amheutigen Freitag in Berlin der Presse sein Vorhaben vorgestellt."Wenn die gesetzlichen Krankenkassen Rabattverträge abschließen,dann sind auch sie es, die die Konsequenzen für dieses Wagnis tragenmüssen. Die Kassen sind schließlich mit ihren Versicherten einenVertrag eingegangen. Sie haben ihnen damit eine ausreichende (dasheißt auch rechtzeitige) und zweckmäßige (also qualitativ demanerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende)Versorgung garantiert. Will die Krankenkasse diesen Vertrag, alsoihre gesetzliche Leistungspflicht, zu besonders niedrigen Kostenerbringen - wohlwissend, dass Rabattverträge die Koordinaten für dieVersorgung verschoben haben - muss sie auch für die Folgen geradestehen. Meint: Kann die Krankenkasse nicht nachweisen, das Risiko fürLieferschwierigkeiten bei der Auswahl ihrer Vertragspartner so geringwie möglich gehalten zu haben, muss sie die Verantwortung und damitauch die Mehrkosten, die sich aus einer Leistungsstörung imRabattvertrag ergeben, tragen. Für die Krankenkassen wäre es einLeichtes, sich vor etwaigen Ansprüchen zu schützen: Rabattverträgemüssen grundsätzlich mit mehreren pharmazeutischen Unternehmernabgeschlossen werden, und für die vertragsgegenständlichenArzneimittel muss es mindestens drei Wirkstoffquellen geben."Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin: Julia Richter, Tel. 030 27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell