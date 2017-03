BPI-Ratgeber: Alles Allergie oder was? Das weiß nur der Facharzt (FOTO)

Berlin (ots) -Wer seine Krankheitssymptome googelt, bekommt immer eine Antwort.Leider nicht immer die richtige. Da wird aus einem Husten im Frühlingschnell ein Asthmaanfall und aus einer juckenden Nase gleich eineallergische Reaktion. Eine Selbstdiagnose aus dem Netz ersetzt ebennoch lange keinen allergischen Befund. "Es gibt auch Überreaktionen,deren Symptome denen von Allergien sehr ähnlich sind, die aber sonstnichts mit einer Allergie zu tun haben", erklärt Dr. NicoleArmbrüster, Arzneimittelexpertin beim Bundesverband derPharmazeutischen Industrie (BPI). Deshalb ihr Rat: "Gehen Sie mitBeschwerden zum allergologisch tätigen Facharzt in die Praxis. Nurder kann feststellen ob tatsächlich eine Allergie vorliegt odernicht."Allergie oder nicht - das herauszufinden ist gar nicht so einfach.Dazu muss der Facharzt zunächst die genaue Krankheitsgeschichte desPatienten und seine Symptome in Erfahrung bringen und analysieren.Dann kann er mithilfe eines Haut- oder Bluttests untersuchen, ob eineSensibilisierung gegen bestimmte Allergene vorliegt oder nicht. Istdas der Fall, ist das aber noch kein Nachweis für eine Allergie."Erst wenn die Symptome zu der nachgewiesenen Sensibilisierungpassen, kann man mit Sicherheit sagen, dass eine Allergie vorliegt",so die Expertin. "Gehen Sie daher direkt zum allergologisch tätigenFacharzt, wenn Sie glauben, an einer Allergie zu leiden."Neben der fachlichen Diagnose kann der Arzt auch die richtigeBehandlung empfehlen. "So laufen Sie nicht Gefahr, Ihre Symptome mitder falschen Therapie zu behandeln" mahnt Armbrüster. Je nachAllergie kann der Mediziner Ihnen Tipps geben, wie Sie bestimmteAllergene vermeiden können. Außerdem kann er Ihnen bei BedarfMedikamente zur Linderung der Symptome verordnen oder eineHyposensibilisierung empfehlen.Umfassende Informationen zum Thema Allergien finden Sie im neuenBPI-Pressedienst, der nächste Woche erscheint.HINWEIS: Die hier genannten allgemeinen Ratschläge bieten keineGrundlage zur medizinischen Selbstdiagnose oder -behandlung. Siekönnen keinen Arztbesuch ersetzen.Pressekontakt:Andreas Aumann, Tel. 030/27909-123, aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell