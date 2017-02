BPI: KKH-Zahlen taugen nicht für die politische Debatte

Berlin (ots) - Der BPI widerspricht den Forderungen derKaufmännischen Krankenkasse (KKH) nach weiterer Kostendämpfung imRahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum sogenannten AMVSG. "Ich ratetrotz Wahlkampf dringend, die Diskussion um die Arzneimittelausgabenzu versachlichen und einzelne Kassen-Zahlen nicht fürgesetzgeberische Schnellschüsse zu Lasten der Versorgung zuinstrumentalisieren", sagt Dr. Norbert Gerbsch, der stellvertretendeBPI-Hauptgeschäftsführer. "Es gab und gibt nachweislich keineKostenexplosion. Der Anteil der pharmazeutischen Industrie an denAusgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung liegt gemessen am BIPschon seit Jahrzehnten konstant unter zehn Prozent. Daran ändert auchder von der KKH vermeldete, angebliche Rekordanstieg von vier Prozentim Jahr 2016 durch nach Meinung der KKH überteuerte Arzneimittelnichts. Beim "Mondpreis"-Vorwurf sei übrigens noch einmal daranerinnert, dass die GKV die Preise für neue Arzneimittel gemeinsam mitden Herstellern verhandelt."Die Forderungen nach generell rückwirkenden Erstattungsbeträgenweist Dr. Norbert Gerbsch vehement zurück: "Schon die im Gesetzvorgesehene Umsatzschwelle ist für die Hersteller eine großeZumutung, denn sie stellt die Kalkulations- und Planungssicherheitmassiv in Frage. Der Gesetzgeber hatte bei der massiven Verschärfungder Rahmenbedingungen durch das AMNOG 2011 aus gutem Grund dieaktuellen Regelungen geschaffen, um Innovationen eine wirtschaftlicheBasis zu geben. Aber auch für Patienten, die schnell und dauerhaftvon Arzneimittelinnovationen profitieren sollen, ist die Aufweichungder freien Preisbildung kein gutes Signal. In diesem Sinne solltesich die KKH auch darauf besinnen, dass es um die Versorgung ihrerVersicherten geht. Sie ist nicht nur Treuhänder derVersichertengelder, sondern auch für deren Versorgung verantwortlich;das sollte sie nicht vergessen.Wir brauchen keine weiteren gesetzlichen Verschärfungen imArzneimittelbereich, denn sonst ist die hochwertige und sichereVersorgung ebenso wie die kontinuierliche Weiterentwicklung vonArzneimitteln in Gefahr, während auf Seite der KassenMilliardenüberschüsse vorhanden sind. Viele im AMVSG geplanteRegelungen, wie zum Beispiel das noch weiter verlängertePreismoratorium, setzen pharmazeutische Hersteller bei seit Jahrensteigenden Personal- und Herstellungskosten ohnehin unverhältnismäßigstark unter Druck", erklärt Gerbsch.Pressekontakt:Andreas Aumann (stv. Pressesprecher), Tel. 030/27909-123,aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell