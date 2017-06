BPI nach Akteneinsicht: Preismoratorium ohne Grundlage

Berlin (ots) - Aktuelle Verlängerung hin oder her: DieZwangsmaßnahmen zulasten der pharmazeutischen Industrie haben schonlange keine Grundlage mehr und müssen daher beendet werden. Dasbekräftigt der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI),nachdem er bereits zum wiederholten Mal Auskunftsanspruch nach demInformationsfreiheitsgesetz (IFG) geltend gemacht und die für dieVerlängerung des Preisstopps maßgeblichen Arbeitsdokumente imBundesgesundheitsministerium (BMG) gesichtet hat. "Die inKrisenzeiten eingeführte Maßnahme ist angesichts guter Konjunkturlageund der komfortablen Situation der GKV mit ihrenMilliardenüberschüssen nicht zu rechtfertigen", sagt derBPI-Vorstandsvorsitzende Dr. Martin Zentgraf.Der Preisstopp und die Zwangsrabatte waren während der Finanzkrise2009 wegen der drohenden Verschlechterung der Gesamtwirtschaftslageeingeführt worden. Diese blieb aus, trotzdem wurden die Maßnahmenschon mehrmals ohne Not verlängert: "Die vom BMG jetzt vorgebrachteEinschätzung, dass eine Aufhebung des PreismoratoriumsAusgabensteigerungen zur Folge hätte, die sich unmittelbar auf denZusatzbeitrag auswirken würden, lasse ich als Begründung nichtgelten", so Zentgraf. "Damit entkoppelt man das Preismoratorium vonseinem ursprünglichen Sinn als Stütze der GKV in Krisenzeiten undrechtfertigt eine Zwangsmaßnahme mit hypothetischenZukunftsszenarien. Die Belastungen der Pharmaindustrie werdeninstitutionalisiert und dagegen wehren wir uns!" sagt Zentgraf.Die Einschätzung des BMG, dass von der Außenwirtschaft keineImpulse für die deutsche Konjunktur ausgehen, irritiert angesichtsvon Exportrekorden und internationalen Diskussionen über deutscheHandelsbilanzüberschüsse sehr. Die in den letzten Jahren immer wiedergerne ins Feld geführte Begründung, die Belastungen der Herstellerseien verhältnismäßig gering, da sie ihre Umsätze vor allem imAusland erzielten, war aus Verbandssicht ein Affront. "Wenigstens aufdiese Begründung wird in der aktuellen Bewertung verzichtet. Denn sieist falsch: Unsere Branche besteht zu über 90 Prozent ausstandortgebundenen, mittelständischen Unternehmen, die ihre Umsätzeprimär in Deutschland erzielen und erheblich von den Zwangsmaßnahmenbetroffen sind", sagt Zentgraf. Wenn man weiß, dass für einenAusnahmeantrag auf Befreiung vom Moratorium der Bankrott desGesamtunternehmens bevorstehen muss, ist es zynisch zu betonen, dasses kaum Anträge auf Befreiung vom Zwangsrabatt wegen schwierigerwirtschaftlicher Lage gegeben habe: "Müssen Unternehmen erstreihenweise insolvent werden, bevor das BMG die Zwangsmaßnahmen alsunzumutbar ansieht? Natürlich müssen Unternehmen vorher reagieren,zum Beispiel indem sie sich von den betroffenen Produktenverabschieden. Diese "Begründung" bleibt ein Affront." so derBPI-Vorstandsvorsitzende.Das Bundesgesundheitsministerium stützt sich in seiner Begründungzur Aufrechterhaltung der Zwangsmaßnahmen ausschließlich auf interneVermerke und externe Stellungnahmen, neutrale Gutachten wurden demBPI zum wiederholten Male nicht vorgelegt. Zentgraf: "Wir werdengegenüber dem BMG weiter auf ein Ende der Zwangsmaßnahmen drängen unduns nicht mit Stellungnahmen - besonders der Krankenkassen - undinternen Einschätzungen zufrieden geben. Die Pharmaindustrie wird zuUnrecht dauerhaft belastet und damit der Standort Deutschlandgefährdet."Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner: Andreas Aumann (stellv. Pressesprecher), Tel.030/27909-123, E-Mail: aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell