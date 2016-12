BÖRSENAUSBLICK 2017: Trump könnte für deutliche Impulse sorgen und die 3 Favoriten aus dem Dax (Commerzbank heute im Fokus)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Am letzten Handelstag des Jahres findet ein verkürzter Handel statt, so schließt der Dax statt um 17.30 Uhr bereits um 14.00 Uhr. Damit ist das Börsenjahr 2016 fast Geschichte. Das Brexit-Referendum am 23. Juni, die US-Wahlen am 08. November und nicht zuletzt zahlreiche spannende Notenbank-Entscheidungen sorgten für ein turbulentes Börsenjahr 2016 voller Überraschungen. Doch...