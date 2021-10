BOS Better Online: Was soll man davon noch halten?

Der Kurs der Aktie Bos Better On-line steht am 08.10.2021, 03:29 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ CM bei 3.35 USD. Der Titel wird der Branche "Kommunikationsausrüstung" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bos Better On-line entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bos Better On-line. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 71,75 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Bos Better On-line momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Bos Better On-line überkauft (Wert: 70,57), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Bos Better On-line wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,2 ist die Aktie von Bos Better On-line auf Basis der heutigen Notierungen 69 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (78,47) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Bos Better On-line damit 12,36 Prozent über dem Durchschnitt (30,27 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 22,28 Prozent. Bos Better On-line liegt aktuell 20,35 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".