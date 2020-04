BOS Better On-Line: Was könnte jetzt noch passieren?

An der Heimatbörse NASDAQ CM notiert BOS Better On-Line per 26.04.2020, 02:00 Uhr bei 1.74 USD. BOS Better On-Line zählt zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

BOS Better On-Line haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der BOS Better On-Line ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die BOS Better On-Line-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 68,31, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,5, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei BOS Better On-Line beträgt das aktuelle KGV 9,16. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 73,27. BOS Better On-Line ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der BOS Better On-Line von 1.726 USD ist mit -20,46 Prozent Entfernung vom GD200 (2,17 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,76 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,93 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der BOS Better On-Line-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.