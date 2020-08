BOOT & FUN inwater: Vielfalt des Wasser- und Outdoorsports / BOOT & FUN inwater bringt den Wassersport wieder auf Kurs (FOTO)

Berlin (ots) - Mit der BOOT & FUN inwater bekommt die Boot Community vom 4. bis 6. September endlich wieder ein top Event rund um das Thema Wasser- und Outdoor-Sport geboten. An der wunderschönen Marina der Blütestadt Werder/Havel liegen zur BOOT & FUN inwater eine fulminante Auswahl an Booten verschiedenster Modelle zum Schauen, Testen und Kaufen für Besucher bereit. Ergänzt wird das Angebot der Veranstaltung durch unterschiedliche Informations- und Verkaufsstände, die Bootszubehör, maritime Ausrüstung und Funktionskleidung für Einsteiger sowie Profis anbieten.Mehr Aussteller, mehr Vielfalt - spektakuläre Welt des Wasser- und Outdoor-SportsDie BOOT & FUN inwater verzeichnet in diesem Jahr erneut einen Ausstellerzuwachs und erweitert damit das umfangreiche Repertoire. Neben langjährig ausgestellten Marken wie Bavaria, Fjord, Galeon, Jeanneau, Marex, Prestige, Sea Ray, sind in diesem Jahr zusätzlich Aquador, Beneteau, Monster Rib, Nimbus, Finval und viele mehr vor Ort. Zum ersten Mal zu bestaunen und testen sind auch Angelboote sowie eine noch größere Auswahl an Hausbooten. Zusätzlich können Probefahrten auch auf vier Rädern zu Land gemachen werden. Aston Martin, Daimler, Audi sowie Volkwagen sind mit ihren neuen Modellen präsent.Armin Burchardi, 1. Vorsitzender Werder maritim e.V., freut sich: "Die BOOT & FUN inwater ist eine der ersten Bootsmessen in Deutschland, die seit Mitte Februar wieder durchgeführt wird. Umso mehr bin ich davon überzeugt, dass die Veranstaltung für die Wassersportbranche einen wichtigen Impuls setzt. Die BOOT & FUN inwater bietet den Ausstellern endlich wieder eine Möglichkeit, ihre Produkte in ihrem Element zu zeigen."In enger Abstimmung mit Behörden - Sicherheit geht vorDie Messe Berlin arbeitete ausgiebig an einem Sicherheits- und Hygienekonzept, das den aktuell geltenden gesetzlichen Einschränkungen entspricht. "Für die Branche ist es vor allem in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit wichtig, sich wieder präsentieren zu können. Gleichzeitig steht bei uns Sicherheit an erster Stelle. Daher sind wir im stetigen Austausch mit den Behörden, um unseren Ausstellern und Gästen eine schöne und sichere Veranstaltung zu gewährleisten", erklärt Projektleiter Daniel Barkowski. "Die Sehnsucht nach dem Urlaubsfeeling ist groß. Mit der BOOT & FUN inwater können wir hier im Wassersportparadies Berlin und Brandenburg etwas Abhilfe schaffen. Kommen Sie mit an Bord, Sie sind herzlich eingeladen", so Barkowski weiter.BOOT & FUN inwaterWann: Freitag, 4. bis Sonntag, 6. September 2020 von 10:00 - 18:00 UhrWo:Marina in den Havelauen von Werder, HafenpromenadeZum Großen Zernsee 614542 Werder (Havel)Mehr Infos zur BOOT & FUN inwater finden Sie hier (https://www.boot-berlin.de/DieMesse/InWater/) .Mehr Infos zur BOOT & FUN BERLIN unter http://www.boot-berlin.de/ , auf Facebook (https://www.facebook.com/BootFunBerlin) und Instagram (https://www.instagram.com/bootundfunberlin/) .Über die BOOT & FUN BERLINDie BOOT & FUN BERLIN präsentiert vom 19. bis 22. November 2020 im Zentrum von Europas größtem Binnen- und Wassersportrevier eine beeindruckende Marken- sowie Modellvielfalt rund um den Wasser- und Outdoorsport. Hier lassen Wassersportbegeisterte die Saison ausklingen und informieren sich über die neuesten Trends des kommenden Jahres. Die Auswahl reicht von modernen Motorbooten über spektakuläre Segelyachten und eindrucksvollen Hausbooten bis hin zu gepflegten Gebrauchtbooten. Rudern, SUP, Fliegenfischen, Casting oder Kajak und Kanu fahren - angesagte Wassersportarten können hier vor Ort ausprobiert werden. Die Oldtimer-Messe MOTORWORLD Classics Berlin findet parallel zur BOOT & FUN BERLIN statt und bringt das Beste aus zwei Welten zusammen. Die Mobilität auf Straßen und Wasserwegen wird so noch besser miteinander verbunden. Ergänzt wird das umfangreiche Angebot durch die angeschlossenen Messen AngelWelt, AngelBoot und AUTOTAGE BERLIN. Ein Ticket gilt für alle Veranstaltungen.Pressekontakt:Christina ThomasJunior PR ManagerT +49 30 3038-2342christina.thomas@messe-berlin.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6600/4684694OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell