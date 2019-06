BOOT & FUN Inwater zeigt Boote und Yachten im Sommer auf dem Wasser (FOTO)

Berlin/Werder (Havel) (ots) -Die ganze Welt des Wassersports zum Schauen, Testen und Kaufen.Die BOOT & FUN Inwater verwandelt vom 30. August bis 1. Septemberdie Kirschblütenstadt Werder (Havel) in ein maritimes Eldorado.Besucher können sich zum Sommerende auf ein großes undfacettenreiches Event mit außergewöhnlichen Booten und Yachten,Verkaufsständen und einem neuen Streetfood Market freuen. Präsentiertwerden rund 60 Boote vom Daycruiser bis zur luxuriösen Motoryacht,die an Themenstegen präsentiert werden.Mit dabei sind renommierte Marken wie Greenline, Jeanneau,Delphia, Cranchi, Prestige und viele weitere. In den Pagoden an dermediterran angelegten Promenade können Besucher eine große Auswahl anBootszubehör, maritimer Ausrüstung und Funktionskleidung entdecken.Ein besonderes Highlight sind führerscheinfreie Charterboote: Sieliegen für Testfahrten bereit, damit die Besucher selbst ein Gefühlfür das Fahren auf dem Wasser bekommen.Für Wassersportfans und LandgängerDer Fokus der diesjährigen BOOT & FUN Inwater liegt auf Yachtenund Booten für Binnen- und Küstengewässer, wie bei der ungewöhnlicherfolgreichen Premiere der Veranstaltung vor einem Jahr. VomSchlauchboot über offene Sportboote bis zu großen luxuriösenStahlverdrängern finden am Bootskauf Interessierte hier alles, wasdas Herz begehrt. Und ein bisschen mehr: Auch Hausboote sowiekleinere Boote für einen Tagesausflug wie Sloepen und Elektrobootesind an den Stegen der Marina Havelauen zu sehen.Auch dem muskelbetriebenen Wassersport sind die drei Tage der BOOT& FUN Inwater gewidmet. SUPs, Kajaks und Kanus von führendenHerstellern können die Besucher direkt vor Ort im Wasser testen.Dabei ist vom einfachen Cruisen auf dem Wasser bis zu Yoga allesmöglich auf den Boards. Kulinarische Entdeckungen undflanierfreundliches Ambiente verspricht der neue Streetfood Market ander Uferpromenade.Schwerpunkt auf Boote für BinnengewässerMit dem Schwerpunkt auf Boote für Binnengewässer positioniert sichdas maritime Event als Pendant zur Hallenmesse BOOT & FUN Berlin imNovember. Mit bester Resonanz, so Projektleiter Daniel Barkowski:"Boote in ihrer natürlichen Umgebung in einem der schönsten ReviereDeutschlands zu zeigen, ist der Schlüssel zum Erfolg der BOOT & FUNInwater."Großen Anteil am Erfolg hat der Verein Werder Maritim e. V. Deroffene Zusammenschluss starker regionaler Vertreter der Bootsbranchehat das Konzept der BOOT & FUN Inwater gemeinsam mit der Messe Berlinentwickelt und im vergangenen Jahr erstmals erfolgreich umgesetzt.BOOT & FUN Inwater: Wann und woWann: Freitag, 30. August - Sonntag, 1. September 2019von 10:00 - 18:00 UhrWo: Marina in den Havelauen von Werder, HafenpromenadeZum Großen Zernsee 614542 Werder (Havel)Pressekontakt:Christina ThomasJunior PR ManagerT: +4930 3038-2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell